Stern: Меркель заявила о невозможности достижения мира в Европе без России
2022-10-07
01:10
Немецкий новостной журнал Stern утверждает, что Ангела Меркель не верит в воцарение мира в европейском регионе без прямого участия российских политиков в переговорном процессе с Брюсселем.
7 октября новостное агентство Stern сообщило, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель выступила с праздничной речью по случаю 77-го дня рождения немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, где заявила, что устойчивый мир в Европе без участия России в делах региона является невозможным.
По мнению Меркель, только в диалоге с Москвой страны Европейского союза смогут достичь стабильности на континенте, однако при продолжении попыток Запада изолировать Россию холодная война никогда не будет закончена по-настоящему.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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