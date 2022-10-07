Немецкий новостной журнал Stern утверждает, что Ангела Меркель не верит в воцарение мира в европейском регионе без прямого участия российских политиков в переговорном процессе с Брюсселем.

7 октября новостное агентство Stern сообщило, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель выступила с праздничной речью по случаю 77-го дня рождения немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, где заявила, что устойчивый мир в Европе без участия России в делах региона является невозможным.

По мнению Меркель, только в диалоге с Москвой страны Европейского союза смогут достичь стабильности на континенте, однако при продолжении попыток Запада изолировать Россию холодная война никогда не будет закончена по-настоящему.