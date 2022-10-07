Ученые узнали, как появляется эффект дежавю

Профессор когнитивной психологии из Государственного университета Колорадо Энн Клири предположила, что эффект дежавю появляется, когда действительность похожа на воспоминания.

Чтобы проверить эту гипотезу, ученые университета провели эксперимент. С помощью виртуальной реальности они создали абсолютно новые места, в которых еще не бывали участники исследования.

При этом они сохранили стандартную расстановку предметов и пространственную планировку. В таких условиях люди чувствовали дежавю: им казалось, что они уже были в этом месте.