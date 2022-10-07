Ученые узнали, как появляется эффект дежавю
2022-10-07
01:30
Профессор когнитивной психологии из Государственного университета Колорадо Энн Клири предположила, что эффект дежавю появляется, когда действительность похожа на воспоминания.
Чтобы проверить эту гипотезу, ученые университета провели эксперимент. С помощью виртуальной реальности они создали абсолютно новые места, в которых еще не бывали участники исследования.
При этом они сохранили стандартную расстановку предметов и пространственную планировку. В таких условиях люди чувствовали дежавю: им казалось, что они уже были в этом месте.
Опубликовано: Светлана Репина
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