Ученые узнали, как появляется эффект дежавю

2022-10-07

01:30

Профессор когнитивной психологии из Государственного университета Колорадо Энн Клири предположила, что эффект дежавю появляется, когда действительность похожа на воспоминания.

Чтобы проверить эту гипотезу, ученые университета провели эксперимент. С помощью виртуальной реальности они создали абсолютно новые места, в которых еще не бывали участники исследования. 

При этом они сохранили стандартную расстановку предметов и пространственную планировку. В таких условиях люди чувствовали дежавю: им казалось, что они уже были в этом месте. 

Опубликовано: Светлана Репина









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