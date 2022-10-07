Немцы используют слишком много газа, избежать катастрофы зимой не удастся
2022-10-07
01:51
Глава сетевого регулятора Германии Клаус Мюллер заявил, что жители Германии используют слишком много газа, чтобы избежать энергетического коллапса этой зимой.
Данные национального сетевого регулятора показывают, что потребление газа не сокращается, а увеличивается.
Потребление газа на прошлой неделе среди домашних хозяйств и малого бизнеса было почти на 10% выше, чем в среднем за период с 2018 по 2021 год.
По словам Клауса Мюллера, избежать катастрофы поможет сокращение потребления газа как минимум на 20%.
Опубликовано: Светлана Репина
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