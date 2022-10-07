Немцы используют слишком много газа, избежать катастрофы зимой не удастся

Глава сетевого регулятора Германии Клаус Мюллер заявил, что жители Германии используют слишком много газа, чтобы избежать энергетического коллапса этой зимой.

Данные национального сетевого регулятора показывают, что потребление газа не сокращается, а увеличивается.

Потребление газа на прошлой неделе среди домашних хозяйств и малого бизнеса было почти на 10% выше, чем в среднем за период с 2018 по 2021 год.

По словам Клауса Мюллера, избежать катастрофы поможет сокращение потребления газа как минимум на 20%.