Африканская семья напала на полицейского в суде Подмосковья

Супруги из Нигерии набросились на майора с кулаками, женщина сорвала с него галстук. Теперь ей грозит депортация и тюрьма.

Гражданка Нигерии работала в подмосковном городе Жуковском продавцом в магазине "Пятерочка" без официального разрешения на работу.

Суд расценил это как нарушение законов РФ, постановил женщине выплатить штраф в размере 5 тысяч рублей и покинуть страну.

Защита нигерийки просила не выдворять ее за границу, поскольку ее законный муж имеет вид на жительство в России и владеет собственной квартирой. Кроме того, женщина просила предоставить ей возможность получить убежище в РФ.

Однако суд отказал ей по обоим пунктам.

В процессе заседания супруг заявительницы был выдворен из зала суда за ненадлежащее поведение. Для этого судьей были вызваны судебные приставы.

После окончания процесса семейная пара набросилась на майора полиции, супруг пытался его ударить, а обвиняемая схватила за рубашку и сорвала галстук.

В результате на женщину завели теперь уже уголовное дело о применении насилия по отношению к представителю правоохранительных органов.

Сейчас африканка находится под подпиской о невыезде из страны.