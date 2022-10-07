The Washington Post: у ФБР есть доказательства налоговых преступлений сына Байдена
2022-10-07
03:11
The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщает, что ФБР уже собрало достаточно доказательств налоговых преступлений Хантера Байдена, чтобы предъявить ему обвинение.
По информации издания, у следствия есть также доказательства лжесвидетельства Байдена-младшего по поводу покупки оружия.
Теперь прокурору штата Делавэр Дэвиду Вайсу предстоит решить, будут ли выдвинуты обвинения. Вайс был назначен на этот пост Дональдом Трампом и обещал провести объективное расследование в отношении Хантера Байдена.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
Минюст России признал иноагентами писателя Глуховского и музыканта Oxxxymiron
Медведев заявил, что Зеленскому нужна трепанация черепа
Министерство юстиции признало рэпера Oxxxymiron и писателя Глуховского иноагентами
Байден допустил встречу с Путиным на саммите G20 для переговоров по Украине