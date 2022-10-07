The Washington Post: у ФБР есть доказательства налоговых преступлений сына Байдена

The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщает, что ФБР уже собрало достаточно доказательств налоговых преступлений Хантера Байдена, чтобы предъявить ему обвинение.

По информации издания, у следствия есть также доказательства лжесвидетельства Байдена-младшего по поводу покупки оружия.

Теперь прокурору штата Делавэр Дэвиду Вайсу предстоит решить, будут ли выдвинуты обвинения. Вайс был назначен на этот пост Дональдом Трампом и обещал провести объективное расследование в отношении Хантера Байдена.