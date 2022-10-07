The Washington Post: у ФБР есть доказательства налоговых преступлений сына Байдена

2022-10-07

03:11

The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщает, что ФБР уже собрало достаточно доказательств налоговых преступлений Хантера Байдена, чтобы предъявить ему обвинение.

По информации издания, у следствия есть также доказательства лжесвидетельства Байдена-младшего по поводу покупки оружия.

Теперь прокурору штата Делавэр Дэвиду Вайсу предстоит решить, будут ли выдвинуты обвинения. Вайс был назначен на этот пост Дональдом Трампом и обещал провести объективное расследование в отношении Хантера Байдена.

Опубликовано: Светлана Репина









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