Глава администрации Энергодара Александр Волга заявил о невозможности прорыва ВСУ на территорию Запорожской атомной электростанции.

7 октября глава временной гражданской администрации города Энергодара в Запорожье Александр Волга публично заверил, что украинские войска не смогут прорваться к территории Запорожской АЭС. По мнению Волги, ВСУ не смогут попасть к ЗАЭС, поскольку украинские военные до сих пор не в состоянии форсировать местную реку Днепр.

Также Александр Волга отметил, что охраняющие Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию военные части российских солдат всегда находятся в боевом режиме повышенной готовности, что сводит к нулю любые шансы вооружённых сил Украины осуществить успешное наступление на регион в целом.