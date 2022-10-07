Волга: прорыв солдат армии Украины в направлении Запорожской АЭС невозможен
2022-10-07
03:20
Глава администрации Энергодара Александр Волга заявил о невозможности прорыва ВСУ на территорию Запорожской атомной электростанции.
7 октября глава временной гражданской администрации города Энергодара в Запорожье Александр Волга публично заверил, что украинские войска не смогут прорваться к территории Запорожской АЭС. По мнению Волги, ВСУ не смогут попасть к ЗАЭС, поскольку украинские военные до сих пор не в состоянии форсировать местную реку Днепр.
Также Александр Волга отметил, что охраняющие Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию военные части российских солдат всегда находятся в боевом режиме повышенной готовности, что сводит к нулю любые шансы вооружённых сил Украины осуществить успешное наступление на регион в целом.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
Минюст России признал иноагентами писателя Глуховского и музыканта Oxxxymiron
Медведев заявил, что Зеленскому нужна трепанация черепа
Министерство юстиции признало рэпера Oxxxymiron и писателя Глуховского иноагентами
Байден допустил встречу с Путиным на саммите G20 для переговоров по Украине