Хабек предрекает экономике Германии рецессию га уровне 0,4%
2022-10-07
06:34
Министр экономики Германии Роберт Хабек ожидает рецессии экономики на уровне 0,4% и инфляции на уровне 8% в следующем году, сообщает ежедневная газета Bild в пятницу, 7 октября.
Немецкая газета опирается на так называемый «осенний» прогноз правительства, который должен быть опубликован в следующую среду.
Эти прогнозы аналогичны опубликованным 29 сентября пятью немецкими институтами (DIW, IFO, IFW, IWH и RWI) в своем осеннем отчете: они ожидали снижения валового внутреннего продукта (ВВП) на 0,4% в 2023 году после +1,4% в 2022 году и инфляцию 8,8% в следующем году против 8,4% в этом году.
Согласно информированному таблоиду Bild, Роберт Хабек ожидает, что уровень безработицы немного вырастет в 2023 году до 5,4% с 5,2% в 2022 году.
Опубликовано: Тарас Медведев
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