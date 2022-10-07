Хабек предрекает экономике Германии рецессию га уровне 0,4%

Министр экономики Германии Роберт Хабек ожидает рецессии экономики на уровне 0,4% и инфляции на уровне 8% в следующем году, сообщает ежедневная газета Bild в пятницу, 7 октября.

Немецкая газета опирается на так называемый «осенний» прогноз правительства, который должен быть опубликован в следующую среду.

Эти прогнозы аналогичны опубликованным 29 сентября пятью немецкими институтами (DIW, IFO, IFW, IWH и RWI) в своем осеннем отчете: они ожидали снижения валового внутреннего продукта (ВВП) на 0,4% в 2023 году после +1,4% в 2022 году и инфляцию 8,8% в следующем году против 8,4% в этом году.

Согласно информированному таблоиду Bild, Роберт Хабек ожидает, что уровень безработицы немного вырастет в 2023 году до 5,4% с 5,2% в 2022 году.