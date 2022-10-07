Американские военные заявили, что убили двух высокопоставленных боевиков ИГИЛ в результате авиаудара в Сирии

Согласно пресс-релизу Ближневосточного командования США (Centcom), в четверг (6 октября) американские военные нанесли авиаудар по Сирии, в результате которого погибли два высокопоставленных члена группировки «Исламское государство» (ИГ).

«Силы США успешно нанесли удар на севере Сирии, убив Абу-Хашума аль-Умави (…) и еще одного высокопоставленного чиновника ИГ», — говорится в сообщении Centcom.

«Этот удар ослабит способность ИГ дестабилизировать регион и нанести удары по нашим силам и нашим партнерам», — прокомментировал ситуацию генерал Майкл Курилла, глава Centcom. Американская армия также уверяет, что, по имеющейся у нее информации, «в ходе этой операции не погиб и не пострадал ни один мирный житель».

Соединенные Штаты продолжают преследовать лидеров джихадистской группировки, которая, хотя и потерпела поражение в 2017 году в Ираке и в 2019 году в Сирии, продолжает проводить атаки через спящие ячейки в этих двух странах.