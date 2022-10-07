Джо Байден предостерегает от риска ядерного апокалипсиса

Президент США заявил в четверг, что российские угрозы применить ядерное оружие в конфликте на Украине ставят мир под угрозу «апокалипсиса» впервые после кубинского кризиса в разгар холодной войны.

«Мы не сталкивались с перспективой апокалипсиса со времен Кеннеди и кубинского ракетного кризиса» в 1962 году», — сказал он на мероприятии по сбору средств в Нью-Йорке. «Впервые существует прямая угроза применения ядерного оружия, если события будут продолжать идти по тому пути, по которому они идут в настоящее время», — заявил американский президент.

Байден напомнил, что Владимир Путин упомянул о ядерном потенциале в телевизионной речи 21 сентября. Он сказал, что готов использовать «все средства» из своего арсенала против Запада, который он обвинил в желании «уничтожить» Россию. «Это не блеф», — заверил Путин.

Эксперты говорят, что в потенциальных атаках, скорее всего, будет использовано тактическое ядерное оружие, которое имеет меньший заряд взрывчатого вещества, чем стратегическое ядерное оружие. Но Джо Байден предупредил, что даже тактический ядерный удар может разжечь более широкий пожар.

«Я не думаю, что вы можете легко использовать тактическое ядерное оружие, не вызвав в конечном итоге апокалипсис», — сказал он. Владимир Путин «не шутит, когда говорит о возможном применении тактического ядерного оружия или биологического, или химического оружия, потому что его армия, можно сказать, очень неэффективна», рассудил американский президент.