Австралия будет выращивать растения на Луне к 2025 году

Австралийские ученые хотят попытаться вырастить растения на Луне к 2025 году в рамках новой миссии, обнародованной в пятницу, с целью создания там колонии.

«Этот проект — первый шаг к выращиванию растений для производства продуктов питания, лекарств и кислорода, которые имеют решающее значение для создания человеческой жизни на Луне», — говорится в заявлении исследователей.

Бретт Уильямс, биолог растений из Технологического университета Квинсленда, сказал, что семена будут доставлены на космическом корабле Beresheet 2 — частной израильской космической миссии. После приземления и попадания в землю семена будут поливать в герметичной камере, и ученые будут следить за любыми признаками прорастания. Типы растений будут выбираться в зависимости от их способности противостоять экстремальным погодным условиям, а также в зависимости от скорости их прорастания.

Помимо создания зачатков человеческой жизни на Луне, эта миссия также может служить лабораторией для поиска решений проблем продовольственной безопасности, вызванных глобальным потеплением, предполагает Кейтлин Бирт, профессор Австралийского национального университета.

«Если мы сможем создать систему для выращивания растений на Луне, то мы сможем создать систему для выращивания продуктов питания в самых суровых условиях на Земле», — отметила она в своем заявлении. Этот проект возглавляет организация Lunaria One, в которую входят австралийские и израильские ученые.