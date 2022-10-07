Байден помиловал всех осужденных за хранение марихуаны

Джо Байден помиловал всех, кто был осужден за хранение марихуаны в соответствии с федеральным законом, сообщает CNN.

"Как я уже говорил, никто не должен сидеть в тюрьме только за употребление или хранение марихуаны. Сегодня я предпринимаю шаги, чтобы положить конец нашему неподобающему подходу к этому вопросу", — написал президент США в Twitter.

Во время последней президентской кампании Камала Харрис заявила, что, когда Джо Байден победит на выборах, марихуана будет декриминализирована на федеральном уровне на всей территории США. Сам Байден объявил, что аннулирует судимости тех, кто в прошлом был осужден за преступления, связанные с марихуаной. В четверг он выполнил свое предвыборное обещание.

"Я прощу все предыдущие федеральные преступления, связанные с хранением обыкновенной марихуаны. Таких людей тысячи, поэтому им трудно найти работу, жилье или получить образование. Мое помилование снимет это бремя", — заявил президент США.

Джо Байден также призвал губернаторов помиловать людей, совершивших то же преступление в соответствии с законодательством штата.

"Подобно тому, как никто не должен находиться в федеральной тюрьме исключительно за хранение марихуаны, никто не должен находиться в местной или государственной тюрьме по этой причине", — написал он.

В то же время президент США объявил, что его администрация расследует, должна ли марихуана по-прежнему быть наркотиком первой категории, таким как героин и ЛСД. Джо Байден отметил, что с изменением федеральных законов и законов штатов, Соединенным Штатам по-прежнему нужны жесткие ограничения на торговлю, маркетинг и продажу марихуаны несовершеннолетним.

В Соединенных Штатах политика в отношении марихуаны варьируется от штата к штату. До сих пор решение об одобрении этого вещества для легального использования принимали отдельные штаты. В 2022 году штат Род-Айленд принял решение декриминализовать хранение и курение марихуаны.

Таким образом, этот штат, расположенный в северо-восточной части США, стал 19-м американским регионом, легализовавшим владение марихуаной взрослыми. При этом продажа медицинской марихуаны разрешена в 38 штатах США.