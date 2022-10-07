Британцев предупредили о ежедневных отключениях электричества в зимний период

Этой зимой британские домохозяйства могут столкнуться с отключением электроэнергии на срок до трех часов. Сетевой оператор National Grid предупредил в четверг, 6 октября, что это наихудший и маловероятный сценарий.

Возможные перебои в поставках могут произойти в часы пик утром или, что более вероятно, между 16:00 и 19:00. Они будут чередоваться в разных частях страны, и клиенты будут проинформированы заранее, поясняет National Grid.

Компания, управляющая сетями электропередачи в Англии, Шотландии и Уэльсе подчеркнула, что российская военная специальная операция в Украине вызвало "беспрецедентные нарушения и нестабильность" на энергетических рынках.

Великобритания сильно зависит от газа для производства электроэнергии: газовые электростанции производят более 40% электричество в стране.

В National Grid указали, что зависимость страны от импорта российского газа намного меньше, чем у континентальной Европы, но если на континенте возникнет дефицит, это косвенно ударит и по Великобритании, которая импортирует энергию оттуда.

Оператор представил три возможных сценария развития ситуации предстоящей зимой. Базовый сценарий заключается в том, что газа будет достаточно, чтобы обеспечить такой же уровень электроэнергии, как и в предыдущие зимы.

В несколько худшем варианте энергетический кризис в Европе означал бы, что Великобритания не сможет импортировать электроэнергию из Франции, Бельгии или Нидерландов, хотя по-прежнему будет поставляться энергия из Норвегии.

В National Grid предупредили, что это может привести к дефициту, но принятые меры позволят избежать перебоев в поставках электроэнергии.

В худшем случае энергетический кризис в Европе обострится и приведет к нехватке газа в Великобритании. В этом случае дистрибьюторы будут вынуждены отключать подачу электроэнергии в дома и предприятия максимум на три часа в течение дня.

Было объяснено, что количество людей, отключенных от электричества, будет зависеть от того, сколько газовых электростанций будет вынуждено закрыться из-за нехватки газа, и что важные объекты инфраструктуры, такие как больницы, не пострадают. Однако было отмечено, что такой наихудший сценарий маловероятен.