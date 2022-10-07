Медведев о санкциях: ЕС будет молить о пощаде в проигранной экономической битве

Дмитрий Медведев прокомментировал реализацию Евросоюзом восьмого пакета антироссийских санкций, сообщает "Интерфакс".

Заместитель председателя Совета безопасности РФ посчитал, что "нет смысла апеллировать к благоразумию" представителей западных стран. По его словам, "врагов" необходимо заставить "молить о пощаде в проигрышной экономической битве", которая закончится только после их безоговорочной капитуляции.

Медведев утверждает, что западные санкции разрушили всю архитектуру мировой торговли. По его словам, иностранные политики "беспомощны" перед ростом цен на бензин, продукты питания и сырье.

Сам он уверяет, что введенные против России санкции не могут повлиять на экономическую систему государства, а инфляция постепенно снижается.

"Наша экономика показывает очень приличную рентабельность", — говорит Медведев.

В четверг, 6 октября, ЕС одобрил восьмой пакет санкций против России. Еврокомиссия приняла решение распространить санкции на неподконтрольные Украине части Херсонской и Запорожской областей.

Ограничительные меры также были применены к 30 российским физическим и 7 юридическим лицам.