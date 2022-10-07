Лукашенко поздравил Путина с 70-летием и подчеркнул ценность доверительных отношений между лидерами двух стран

Президент Беларуси Александр Лукашенко одним из первых направил поздравления своему российскому другу и коллеге Владимиру Путину, в связи с 70-летием.

Белорусский лидер в своем поздравительном слове подчеркнул открытость и доверие, которое создалось в отношениях между лидерами стран Союзного государства и отметил, что он дорожит этими качествами.

«В последнее время это отчетливо проявляется в углублении интеграции наших стран. Убежден, что вместе Минск и Москва достойно ответят на глобальные вызовы и выйдут на новый уровень стратегического партнерства», — говорится в поздравлении.

Отметим, что в пятницу, 7 октября в Стрельне, пройдет неформальная встреча глав государств СНГ.