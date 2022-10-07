Россияне начали активно использовать банки Грузии для создания валютной подушки

Чтобы сохранить свои сбережения россияне активно используют возможности банков Грузии, позиция которой по войне на Украине остается нейтральной, сообщает Frank RG.

На 31конец августа более 45 тысяч россиян смогли открыть счета в грузинских банках, на которых уже размещено более 671 млн долларов.

Издание отмечает, что такой серьезный приток валютных средств позволил укрепить лари – национальную валюту страны.