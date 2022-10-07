США и Южная Корея проведут совместные военно-морские учения

Военно-морские силы США и Республики Корея (Южная Корея) проведут совместные учения. Маневры пройдут в ответ на агрессивные действия КНДР (Северной Кореи).

Информационное агентство Youhap со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщает о начале совместных военно-морских учений с участием флота США. В маневрах будет задействован авианосец Ronald Reagan.

"Укрепление оперативного потенциала Южной Кореи и США будет продолжено на фоне агрессивных действий и провокаций Северной Кореи", — рассказали в оборонном ведомстве.

4 октября КНДР провела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Потенциальный носитель ядерного заряда смог пролететь 4,5 тысячи километров. В Японии сработала экстренная служба оповещения. Граждан северных регионов призвали к эвакуации.