Экс-полицейский рассказал, какие ужасы творит полиция Австралии по отношению к геям

Их пик пришелся на восьмидесятые годы, когда полицейские проводили жестокие акции в отношении людей нетрадиционной ориентации.

Бывший офицер полиции в Австралии выступил с отчетами осведомителей о злоупотреблениях полиции в отношении сообщества ЛГБТК + в 1980-х годах.

“Я делаю это, потому что хочу, чтобы люди, ставшие жертвами такого поведения, были проверены и чтобы их истории были приняты”, - сказал Уэльса Марк Хиггинботэм.

Хиггинботэм показал, что полиция активно совершала преступления против сообщества ЛГБТК+. Он описал свое первое столкновение с избиением геев полицейскими, когда ему сказали встретиться с группой из шести-десяти офицеров в местном парке Сиднея в форме.

Мур-парк в то время был известным притоном геев Хиггинботэм быстро понял, что это была незаконная полицейская операция, а наглое и публичное нападение толпы полицейских в форме на геев.

“Избиения были безжалостными”, - сказал Хиггинботам о полиции. И добавил: “Некоторые из них были абсолютными животными”.

Хиггинботам сказал, что некоторые из этих ненавистных копов, возможно, все еще работают в полиции. Он также ясно дал понять серьезность преступлений, совершенных полицией того времени

“В этом нет никакой моральной путаницы. Это уродливо, это неправильно. Это преступно. И это делается в полицейской форме”, - сказал Хиггинботам.