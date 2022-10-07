Экс-полицейский рассказал, какие ужасы творит полиция Австралии по отношению к геям
2022-10-07
08:51
Их пик пришелся на восьмидесятые годы, когда полицейские проводили жестокие акции в отношении людей нетрадиционной ориентации.
Бывший офицер полиции в Австралии выступил с отчетами осведомителей о злоупотреблениях полиции в отношении сообщества ЛГБТК + в 1980-х годах.
“Я делаю это, потому что хочу, чтобы люди, ставшие жертвами такого поведения, были проверены и чтобы их истории были приняты”, - сказал Уэльса Марк Хиггинботэм.
Хиггинботэм показал, что полиция активно совершала преступления против сообщества ЛГБТК+. Он описал свое первое столкновение с избиением геев полицейскими, когда ему сказали встретиться с группой из шести-десяти офицеров в местном парке Сиднея в форме.
Мур-парк в то время был известным притоном геев Хиггинботэм быстро понял, что это была незаконная полицейская операция, а наглое и публичное нападение толпы полицейских в форме на геев.
“Избиения были безжалостными”, - сказал Хиггинботам о полиции. И добавил: “Некоторые из них были абсолютными животными”.
Хиггинботам сказал, что некоторые из этих ненавистных копов, возможно, все еще работают в полиции. Он также ясно дал понять серьезность преступлений, совершенных полицией того времени
“В этом нет никакой моральной путаницы. Это уродливо, это неправильно. Это преступно. И это делается в полицейской форме”, - сказал Хиггинботам.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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