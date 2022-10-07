Депутат Госдумы РФ Гурулёв рассказал об очередной волне мобилизации

Депутат Госдумы РФ и генерал в отставке Андрей Гурулев в программе Владимира Соловьева заявил об очередной волне мобилизации, пишет "Интерфакс".

Украинцы хотят испортить день рождения Владимира Путина. Об этом сообщил ведущий кремлевский пропагандист Владимир Соловьев в своей программе. Журналист представил как факт тезис о том, что в ближайшие дни бои на фронте станут еще более острыми, потому что украинцы "любят символизм" и их цель — сорвать день рождения президента России.

В длинном монологе Соловьев сетовал на неудачи русских. Он подчеркнул, что украинцы успешны в Луганской Народной Республикя, несмотря на то, что Кремль ранее сообщал о зачистке этих районов от войск противника.

"Американцы открыто говорят, что украинцы такими темпами пройдут через Херсонщину и что они могут взять под контроль Крым до Нового года", — сказал Соловьев.

Гость Соловьева утешил его, отметив, что с некоторыми проблемами, но все же 300 тысяч человек мобилизованы, приступили к обучению и вскоре отправятся на фронт. Депутат Госдумы РФ и генерал в отставке Андрей Гурулев подчеркнул, что новобранцы быстро всему учатся, потому что "под огнем все быстро учатся".

Отставной военный признал, что в России существует "система лжи" и желание показать успех, даже если на самом деле ничего не достигнуто. Гурулев подчеркнул, что, по его мнению, мобилизация была объявлена ​​"мягко говоря" слишком поздно. Он считает, что было мобилизовано всего 300 000 человек по причинам, в том числе экономическим.

"Но, ребята, скажем прямо: скорее всего, придет время, когда будет мобилизовано больше людей. Так почему же мы мобилизовали пока только 300 000 человек? Потому что это наши нынешние возможности", - сказал российский политик.