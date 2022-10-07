Депутат Госдумы РФ Гурулёв рассказал об очередной волне мобилизации
2022-10-07
09:05
Депутат Госдумы РФ и генерал в отставке Андрей Гурулев в программе Владимира Соловьева заявил об очередной волне мобилизации, пишет "Интерфакс".
Украинцы хотят испортить день рождения Владимира Путина. Об этом сообщил ведущий кремлевский пропагандист Владимир Соловьев в своей программе. Журналист представил как факт тезис о том, что в ближайшие дни бои на фронте станут еще более острыми, потому что украинцы "любят символизм" и их цель — сорвать день рождения президента России.
В длинном монологе Соловьев сетовал на неудачи русских. Он подчеркнул, что украинцы успешны в Луганской Народной Республикя, несмотря на то, что Кремль ранее сообщал о зачистке этих районов от войск противника.
"Американцы открыто говорят, что украинцы такими темпами пройдут через Херсонщину и что они могут взять под контроль Крым до Нового года", — сказал Соловьев.
Гость Соловьева утешил его, отметив, что с некоторыми проблемами, но все же 300 тысяч человек мобилизованы, приступили к обучению и вскоре отправятся на фронт. Депутат Госдумы РФ и генерал в отставке Андрей Гурулев подчеркнул, что новобранцы быстро всему учатся, потому что "под огнем все быстро учатся".
Отставной военный признал, что в России существует "система лжи" и желание показать успех, даже если на самом деле ничего не достигнуто. Гурулев подчеркнул, что, по его мнению, мобилизация была объявлена "мягко говоря" слишком поздно. Он считает, что было мобилизовано всего 300 000 человек по причинам, в том числе экономическим.
"Но, ребята, скажем прямо: скорее всего, придет время, когда будет мобилизовано больше людей. Так почему же мы мобилизовали пока только 300 000 человек? Потому что это наши нынешние возможности", - сказал российский политик.
Опубликовано: Николай Скира
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