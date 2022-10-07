«Глотку нельзя рвать»: Юрий Лоза раскритиковал шоу «Голос. Дети»

По мнению музыканта, юные конкурсанты, «пытающиеся выжать из себя максимум», никогда не станут профессионалами после участия в таком проекте.

Юрий Лоза назвал шоу «Голос. Дети» «жутью». Музыкант считает, что дети, у которых еще не окрепшие голоса, не должны соревноваться.

"Шоу «Голос. Дети» вообще жуть! Дети не должны соревноваться, ведь у них не окрепли голоса. Глотку нельзя рвать, пока не пройдет пубертатный период, — высказал свое мнение артист Telegram-каналу «Звездач».

По мнению Юрия, юные конкурсанты, «пытающиеся выжать из себя максимум», никогда не станут профессионалами после участия в таком проекте.

Артист при этом подчеркнул, что ему совсем не интересно, кто же в новом сезоне будет «светить физиономией» и «грызть камеру».

Ранее музыкант призвал подвергнуть шоумена Максима Галкина, который назван в России иноагентом, к «проклятию памяти». И посоветовал СМИ не освещать больше его жизнь - как и других, кто выехал из страны и выступил с негативными комментариями по поводу российской специальной операции.