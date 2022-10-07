Пропавший рыбак, цеплявшийся за пластиковую бочку, нашёлся посреди океана
2022-10-07
09:37
Морская полиция Индонезии, береговая охрана и несколько рыболовецких судов начали поиски рыбака по имени Катур, который вышел в море и не вернулся.
Наутро следующего дня экипаж одного из рыболовецких судов обнаружил 40-летнего пострадавшего.
Катур нашёлся посреди океана неподалёку от острова Сибу (Малайзия). Цепляясь за спасительную пластиковую бочку, рыбак, который накануне вечером случайно свалился за борт, проплыл по океану около 17 километров.
Катура, который пробыл в воде всю ночь, срочно доставили в близлежащую больницу для лечения.
Опубликовано: Антон Райт
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