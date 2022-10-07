«Неумный и много на себя берущий старик»: Прилепин заявил в интервью RTVI, что Макаревич растерял весь свой авторитет

Захар Прилепин убеждён, что у лидера "Машины времени" Андрея Макаревича слишком большое самомнение. Он позволяет ставить себя выше своих соотечественников, причисляя себя к интеллигенции.

Отечественный писатель Захар Прилепин дал интервью сайту RTVI, в ходе которого высказался о персоне Андрея Макаревича, его позиции относительно ситуации в Украине.

Публицист считает, что Макаревич поставил себя выше своих соотечественников, возомнил себя интеллигенцией, хотя успех его давно в прошлом.

Прилепин заявил:

"Песен нормальных у Макаревича нет лет уже тридцать. Вот был советский певец Макаревич, хорошие песни сочинял про скворца, сейчас тема закрыта, это взгальный, глупый, неумный и много на себя берущий старик, к сожалению, до этого мы дожили".