Горожане Сальтильо исполнили массовый традиционный танец ради зрелищного мирового рекорда

Жители Сальтильо (Мексика) могут гордиться собой — они не только отпраздновали 444-летие родного города, но и внесли его на страницы Книги рекордов Гиннеса.

На центральной площади собралось 653 представителя 60-ти танцевальных команд, съехавшихся со всего штата.

Мужчины и женщины самых разных возрастов станцевали под звуки барабанов традиционный танец «матахин».

Этот танец является выражением культурных, фольклорных и религиозных традиций.

Он берёт своё начало ещё в доиспанских временах, являясь своеобразной данью уважения и поклонения высшему божеству.

Со временем христианская культура взяла своё, и в данный момент «матахин» посвящён, как правило, Деве Марии Гваделупской.

Красочное мероприятие наполнило и танцоров, и зрителей гордостью.

Было заранее проведено несколько репетиций, так что все участники могли показать дисциплинированность и целеустремлённость.

Конечно, не были забыты и великолепные костюмы.

Карлос Тапиа, официальный представитель Книги рекордов Гиннеса, не только зафиксировал рекорд, но и проследил за тем, чтобы танец соответствовал протоколам безопасности COVID-19.