Горожане Сальтильо исполнили массовый традиционный танец ради зрелищного мирового рекорда
2022-10-07
09:59
Жители Сальтильо (Мексика) могут гордиться собой — они не только отпраздновали 444-летие родного города, но и внесли его на страницы Книги рекордов Гиннеса.
На центральной площади собралось 653 представителя 60-ти танцевальных команд, съехавшихся со всего штата.
Мужчины и женщины самых разных возрастов станцевали под звуки барабанов традиционный танец «матахин».
Этот танец является выражением культурных, фольклорных и религиозных традиций.
Он берёт своё начало ещё в доиспанских временах, являясь своеобразной данью уважения и поклонения высшему божеству.
Со временем христианская культура взяла своё, и в данный момент «матахин» посвящён, как правило, Деве Марии Гваделупской.
Красочное мероприятие наполнило и танцоров, и зрителей гордостью.
Было заранее проведено несколько репетиций, так что все участники могли показать дисциплинированность и целеустремлённость.
Конечно, не были забыты и великолепные костюмы.
Карлос Тапиа, официальный представитель Книги рекордов Гиннеса, не только зафиксировал рекорд, но и проследил за тем, чтобы танец соответствовал протоколам безопасности COVID-19.
Опубликовано: Марат Имперов
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