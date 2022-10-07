Женщины в Антарктике: в США признали, что они сталкиваются с насилием и дискриминацией

Стереотипный образ мужчины с бородой, покрытой коркой льда, и сегодня остается самым символичным образом исследователя Антарктики.

Федеральный отчет США вкрыл факты “сексуального насилия, сексуального домогательства и преследования" в сообществе Антарктической программы страны.

Многие ученые и работники считают, что сотрудники отдела кадров “увольняют, минимизируют, стыдят и обвиняют жертв, которые сообщают о сексуальных домогательствах и сексуальном насилии”.

Отчет с аналогичными выводами был опубликован и Австралийским антарктическим отделом в конце сентября 2022 года.

Области науки и исследований в Антарктике долгое время полностью исключали женщин из участия и по-прежнему ориентированы на мужественность и шовинизм.

А когда вообще первая женщина попала в Антарктику? Это была Эдит Джеки Ронн, сопровождавшая капитана ВМС Финна Ронна, который возглавил Антарктическую исследовательскую экспедицию в 1947-1948 годах. В команде быта латкже жена одного из пилотов - Гарри Дарлингтона.

Их присутствие воспринималось многими в полярном сообществе как способствующее напряженности в отношениях между молодыми и неопытными мужчинами.

Джеки Ронн несколько раз возвращалась в Антарктиду. Но по завершении той первой экспедиции она заявила, что “женщинам не место в Антарктике” из-за суровых условий, которые могут привести к тому, что человеку потребуется помощь или даже спасение.

Она писала: “Мужчины не должны быть поставлены в положение, когда они ставят под угрозу свою собственную безопасность ради другого, менее физического человека”.

Она писала: “Моя работа состояла в том, чтобы быть как можно более незаметной в группе. Я чувствовала, что все женские инстинкты должны быть сублимированы. … Я была полна решимости не вести себя как женщина в мужском мире”.

Адмирал ВМС США. Джордж Дуфек, руководитель программ США в Антарктике, заявил в 1957 году, что “женщины не будут допущены в Антарктику до тех пор, пока мы не сможем обеспечить по одной женщине на каждого мужчину”, подразумевая, что женщины в Антарктике не понадобятся, кроме как в качестве сексуальных партнеров для мужчин.

Одним из главных результатов практики исключения женщин и выделения их в качестве аутсайдеров стало то, что поведение, явно враждебное по отношению к женщинам, стало обычным явлением в Антарктиде.

В то время как женщины начали участвовать в исследовательской программе Соединенных Штатов в 1969 году, Британская антарктическая служба полностью интегрировалась только в 1996 году, наконец разрешив женщинам провести зиму на своей удаленной станции Галлей.

В базах и экспедициях, организованных обеими нациями, а также другими странами, Антарктида оставалась местом, которое было определенно мужским.

Сегодня идея о том, что Антарктида - это регион, в котором доминируют отважные герои-ученые, сохраняется. Стереотипный образ мужчины с бородой, покрытой коркой льда, остается самым символичным образом исследователя Антарктики.

Действительно, в науке об Антарктике по-прежнему доминируют мужчины. В 2017 году выявилось множество тревожных утверждений об опасностях, с которыми продолжают сталкиваться женщины, включая сексуальные домогательства и даже сексуальное насилие.

Таким образом, хотя в этом недавнем отчете Национального научного фонда может быть много шокирующих и разоблачающих элементов, ничто из этого не является неожиданностью для любой женщины, которая работала или пыталась работать в Антарктиде.