В Великобритании количество бездомных украинцев возросла на 22% за месяц

Издание The Independent сообщает о постоянно возрастающем числе беженцев из Украины, оставшихся без крова.

Численность беженцев из Украины в Великобритании за месяц выросло на 22%, приводит статистику The Independent. Еженедельник сообщает, что с начала специальной военной операции на территорию Соединенного королевства приехало 1,9 тысяч украинских семей.

Депутат Лейла Моран рассказала изданию, что положение людей шокирует. Она потребовала срочных мер от правительства. Тем временем ситуация только ухудшается.

1 сентября украинская газета "Страна" предупредила граждан о том, что Великобритания прекратила финансовую поддержку беженцев. Поэтому риск остаться на улице очень велик.