В Баварии сокол врезался в машину и погиб

2022-10-07

10:12

В Грайффогеле сокол налетел на движущийся автомобиль и погиб в результате столкновения, сообщила в пятницу полиция Баварии.

Как сообщил в пятницу представитель полиции, 55-летняя женщина водитель ехала в районе Зигсдорфа в четверг, когда сокол вылетел из леса.

Он врезался в фару автомобиля и погиб. 

Женщина вызвала ответственного лесника, который забрал раненую птицу, лежащую на дороге.

Опубликовано: Тарас Медведев









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