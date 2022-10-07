В Баварии сокол врезался в машину и погиб
2022-10-07
10:12
В Грайффогеле сокол налетел на движущийся автомобиль и погиб в результате столкновения, сообщила в пятницу полиция Баварии.
Как сообщил в пятницу представитель полиции, 55-летняя женщина водитель ехала в районе Зигсдорфа в четверг, когда сокол вылетел из леса.
Он врезался в фару автомобиля и погиб.
Женщина вызвала ответственного лесника, который забрал раненую птицу, лежащую на дороге.
Опубликовано: Тарас Медведев
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