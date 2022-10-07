Молодой преподаватель Чжун Цюаньбинь прославился благодаря анатомическим рисункам на доске

Чжун Цюаньбинь, молодой преподаватель Тайваньского университета науки и техники, стал знаменитостью в нескольких азиатских странах.

Используя только линейку и обычные кусочки мела, учитель рисует на доске потрясающе детализированные анатомические рисунки, показывающие студентам человеческие скелеты и отдельные органы человеческого тела.

Интересно то, что Чжун преподаёт вовсе не анатомию.

Он трудится на факультете дизайна и учит подопечных как раз тому, как нужно правильно рисовать анатомические иллюстрации.

Преподаватель уверен, что будущие дизайнеры не могут учиться чему-либо, просто читая учебники или разглядывая картинки в книгах.

Они должны рисовать как можно больше — и именно этому посвящено каждое занятие.

Демонстрируя глубокое понимание анатомии, молодой мужчина рисует на доске и требует от студентов копировать его работы.

Кстати, талант Чжуна больше всего ценится в Японии, ведь именно в этой стране существует целая культура, основанная на искусстве рисования на доске.