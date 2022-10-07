Резников призвал российских военных сдаться и «спасти русскую армию от унижения»
2022-10-07
10:20
Украина гарантирует «жизнь и безопасность» российским солдатам, которые сдадутся в плен, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в пятницу, 7 октября.
«Мы гарантируем жизнь, безопасность и справедливость всем, кто немедленно откажется от боевых действий», — заявил министр в видеообращении к российским военным.
«Вы еще можете спасти Россию от трагедии и русскую армию от унижения», добавил министр.
Опубликовано: Тарас Медведев
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