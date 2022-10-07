Резников призвал российских военных сдаться и «спасти русскую армию от унижения»

2022-10-07

10:20

Украина гарантирует «жизнь и безопасность» российским солдатам, которые сдадутся в плен, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в пятницу, 7 октября.

«Мы гарантируем жизнь, безопасность и справедливость всем, кто немедленно откажется от боевых действий», — заявил министр в видеообращении к российским военным. 

«Вы еще можете спасти Россию от трагедии и русскую армию от унижения», добавил министр.

Опубликовано: Тарас Медведев









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