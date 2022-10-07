Резников призвал российских военных сдаться и «спасти русскую армию от унижения»

Украина гарантирует «жизнь и безопасность» российским солдатам, которые сдадутся в плен, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в пятницу, 7 октября.

«Мы гарантируем жизнь, безопасность и справедливость всем, кто немедленно откажется от боевых действий», — заявил министр в видеообращении к российским военным.

«Вы еще можете спасти Россию от трагедии и русскую армию от унижения», добавил министр.