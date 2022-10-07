Медведев заявил, что Зеленскому нужна трепанация черепа

Так заместитель председателя Совета безопасности РФ отреагировал на предложения Зеленского нанести превентивный ядерный удар по России.

Это заявление Дмитрий Медведев опубликовал в своем телеграм-канале. По мнению политика, Зеленский нуждается в помощи вежливых психиатров, которые должны сделать ему превентивную трепанацию черепа. Как подчеркнул Медведев, в противном случае президент Украины может натворить много бед не только для своего народа, но и для других людей.

Также зампредседателя Совбеза высказался об антироссийских санкциях, введенных странами Запада во главе с США и Евросоюзом. Медведев заявил, что для Запада это — настоящее членовредительство и «выстрел в собственную задницу», поскольку от санкций страдает в первую очередь экономика и население стран, которые их вводили.