Медведев заявил, что Зеленскому нужна трепанация черепа
2022-10-07
10:35
Так заместитель председателя Совета безопасности РФ отреагировал на предложения Зеленского нанести превентивный ядерный удар по России.
Это заявление Дмитрий Медведев опубликовал в своем телеграм-канале. По мнению политика, Зеленский нуждается в помощи вежливых психиатров, которые должны сделать ему превентивную трепанацию черепа. Как подчеркнул Медведев, в противном случае президент Украины может натворить много бед не только для своего народа, но и для других людей.
Также зампредседателя Совбеза высказался об антироссийских санкциях, введенных странами Запада во главе с США и Евросоюзом. Медведев заявил, что для Запада это — настоящее членовредительство и «выстрел в собственную задницу», поскольку от санкций страдает в первую очередь экономика и население стран, которые их вводили.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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