Принц Гарри и Элтон Джон судятся с Daily Mail, которая их прослушивала

В феврале нынешнего года принц Гарри уже подавал в суд на Daily Mail иск о клевете, и выиграл дело. Ранее суд против издания выиграла его жена Меган Маркл.

Принц Гарри, британский музыкант Элтон Джон, актрисы Сэди Фрост и Элизабет Херли, а также другие звезды подали в суд на газету Daily Mail.

Поводом для этого стало прослушивание их телефонных разговоров в режиме реального времени, а также другие факты неприкосновенности частной жизни, включая установку жучков в их автомобили и домах, сообщает Сплетник.ру со ссылкой на Reuters.

Издание сообщает, что истцы "узнали об очень тревожных доказательствах того, что стали жертвами отвратительной преступной деятельности, а также грубых нарушений конфиденциальности".

Владелец Daily Mail, издательский дом Associated Newspapers, опроверг выдвинутые обвинения и заявил, что такие "клеветнические заявления не имеют никаких оснований".

В феврале нынешнего года принц Гарри уже подавал в суд на Daily Mail иск о клевете, и выиграл дело. Ранее суд против издания выиграла его жена Меган Маркл.