Принц Гарри и Элтон Джон судятся с Daily Mail, которая их прослушивала
2022-10-07
10:35
В феврале нынешнего года принц Гарри уже подавал в суд на Daily Mail иск о клевете, и выиграл дело. Ранее суд против издания выиграла его жена Меган Маркл.
Принц Гарри, британский музыкант Элтон Джон, актрисы Сэди Фрост и Элизабет Херли, а также другие звезды подали в суд на газету Daily Mail.
Поводом для этого стало прослушивание их телефонных разговоров в режиме реального времени, а также другие факты неприкосновенности частной жизни, включая установку жучков в их автомобили и домах, сообщает Сплетник.ру со ссылкой на Reuters.
Издание сообщает, что истцы "узнали об очень тревожных доказательствах того, что стали жертвами отвратительной преступной деятельности, а также грубых нарушений конфиденциальности".
Владелец Daily Mail, издательский дом Associated Newspapers, опроверг выдвинутые обвинения и заявил, что такие "клеветнические заявления не имеют никаких оснований".
В феврале нынешнего года принц Гарри уже подавал в суд на Daily Mail иск о клевете, и выиграл дело. Ранее суд против издания выиграла его жена Меган Маркл.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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