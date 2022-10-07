Брак модели Воеводиной и короля Малайзии был обречён на провал

Красивые ухаживания, дорогие подарки и свадьба с размахом, отречение от престола ради любви, а потом неожиданное расставание. Поклонники пары не могли поверить сначала в историю замужества "русской Золушки", а после в разрыв.

Красивые ухаживания, подарки, шикарная свадьба, отречение от престола - фанаты знаменитой пары не верили сначала в историю брака «русской Золушки», а потом и в "мгновенный" разрыв.

Будучи на 4-ом месяце беременности Оксана Воеводина узнала из прессы, что муж ушел от нее, через месяц после рождения наследника был оформлен развод - по законам азиатской страны королю достаточно только объявить о разрыве.

В интервью Ксении Собчак модель поведала, что у бывшего возлюбленного было много женщин, из-за чего в паре возникали скандалы. Экс-супруг же обвиняет Воеводину в измене.