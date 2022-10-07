Джада Пинкетт Смит анонсировала книгу о скандале с пощечиной ее мужа Уилла Смита на «Оскаре»

В мемуарах 51-летняя актриса расскажет о трудностях и пересмотре своей жизни во всех ее аспектах.

Аактриса Джада Пинкетт Смит анонсировала выход своей книги в 2023 году, сообщает People.

У мемуаров пока еще нет названия,но известно, что жена Уилла Смита расскажет о "восхождении к славе", ее "нетрадиционном воспитании" и "влюбленности" в своего мужа.

Джада не скрывает, что родилась от двух наркоманов, но сумела стать студенткой театрального факультета. Любовь к Уиллу Смиту стала новой страницей ее жизни, она познала также радости материнства.

У Смитов двое детей: 24-летний сын Джейден и 21-летняя дочь Уиллоу. У ее мужа есть еще один сын, 29-летний Трей от бывшей жены Шери Зампино.

В мемуарах 51-летней актрисы, опубликованных в издательстве Dey Street Books - издательстве William MorrowGroup издательства HarperCollins, – рассказывается о трудностях, с которыми она столкнулась и "о мучительном выборе, который она была вынуждена сделать, чтобы пересмотреть свою жизнь во всех отношениях".

Анонс книги состоялся через несколько месяцев после того, как ее муж дал пощечину Крису Року за шутку о ее облысении на церемонии вручения премии "Оскар" в марте 2022 года. Предполагается, что в мемуарах будет затронута и эта тема.