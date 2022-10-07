Власти Запорожья заявили о невозможности запустить блоки АЭС

2022-10-07

11:30

Военно-гражданская администрация региона рассказала об отсутствии технической возможности запустить блоки Запорожской АЭС.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал об отсутствии технической возможности запустить блоки АЭС.

"Если запустить блоки, то некуда будет девать полученную электроэнергию. Все линии электропередач уничтожены", - пояснил он.

Владимир Рогов пояснил, что для осуществления перетока нужно восстановить линии электропередач. Кроме того, для запуска энергоблоков нужен пар, а ТЭС также не работает, дополнил он.

Опубликовано: Максим Алексеев









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