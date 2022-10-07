Власти Запорожья заявили о невозможности запустить блоки АЭС
2022-10-07
11:30
Военно-гражданская администрация региона рассказала об отсутствии технической возможности запустить блоки Запорожской АЭС.
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал об отсутствии технической возможности запустить блоки АЭС.
"Если запустить блоки, то некуда будет девать полученную электроэнергию. Все линии электропередач уничтожены", - пояснил он.
Владимир Рогов пояснил, что для осуществления перетока нужно восстановить линии электропередач. Кроме того, для запуска энергоблоков нужен пар, а ТЭС также не работает, дополнил он.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
Oxxxymiron включён в список физлиц-иноагентов
Медведев заявил, что Зеленскому нужна трепанация черепа
Минюст России признал иноагентами писателя Глуховского и музыканта Oxxxymiron
Байден допустил встречу с Путиным на саммите G20 для переговоров по Украине