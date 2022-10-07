Неожиданно объявилась экс-жена Андрея Аршавина

Весной Алиса Казьмина обвинила мать в ряде преступлений, пригрозила судом, а потом оставила ей детей и больше не давала о себе знать.

Более полугода ничего не известно о судьбе Алисы Казьминой. Молодая женщина пропала еще в начале нынешней весны. Тогда бывшая жена Андрея Аршавина вынесла сор из избы: рассказала все, что творится у них дома.

У Алисы диагностировано аутоиммунное заболевание, от которого деформировался нос. Врачи не исключают, что это результат неудачной пластики, а сама женщина настаивает, что у нее сифилис, причем заразила ее собственная мать.

Она обвинила Наталью Сарычеву в том, будто та добавляла опасные бактерии в системы ее лечения, и радовалась, что дочь страдает. И после этого пропала, в том числе из соцсетей.

Все трое детей Алисы живут сегодня с бабушкой. Наталья Сарычева делится их успехами в соцсетях. В частности, она сообщила, что старший внук Алексей поступил в Санкт-Петербургский экономический университет и что внучка Алиса пошла в новую школу.

Младшая внучка Есения тоже мелькает в ее соцсетях. И на днях неожиданно под фото детей появились комментарии их матери.

Под снимком средней дочери Алиса-старшая написала: «Пусть все будет хорошо». А под другим кадром - оставила стикеры в виде аплодисментов. Где сейчас бывшая жена Аршавина, что с ней происходит, по-прежнему неизвестно.