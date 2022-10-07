Бывшая жена футболиста Мамаева рассказала, где он скрывается от мобилизации

Экс-супруга футболиста Павла Мамаева Алана утверждает, что бывший возлюбленный "сбежал" от мобилизации в Турцию.

Бывшая жена Алана футболиста Павла Мамаева заявила в соцсетях, что он скрывается от мобилизации в Турции.

Модель поведала, что от судебных исков в адрес экс-супруги спортсмен не отказывается. Алана считает, что тот надеется взыскать с нее алименты на общую дочь Алису.

На вопрос у судебных разбирательствах звезда подиума ответила так: "Несмотря на то, что Мамаев в настоящее время скрывается в Турции (видимо, от мобилизации) суды у нас идут своим чередом. От исков он не отказывается, по-видимому, деньги нужны, чтобы свалить из страны".