Стоцкая объснила сходство своих детей с Киркоровым на шоу Довлатовой

Актриса и певица Анастасия Стоцкая поведала о сходстве своих детей с Филиппом КиркоровымИз-за того, что её супруг очень похож на певца.

Актриса и певица Анастасия Стоцкая опровергает информацию о том, что отцом ее наследников является исполнитель Филипп Киркоров.

40-летняя артистка жаловалась на судьбу, будучи гостьей шоу Довлатовой: "Мой муж похож на Филиппа, я похожа на Филиппа. Мой папа чем-то похож на Филиппа.

Люди пишут под каждой фотографией с моими детьми: мол ДНК-тест не нужен, понятно, кто отец, намекая на Киркорова. Это не заканчивается".