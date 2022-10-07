Стоцкая объснила сходство своих детей с Киркоровым на шоу Довлатовой
2022-10-07
11:49
Актриса и певица Анастасия Стоцкая поведала о сходстве своих детей с Филиппом КиркоровымИз-за того, что её супруг очень похож на певца.
Актриса и певица Анастасия Стоцкая опровергает информацию о том, что отцом ее наследников является исполнитель Филипп Киркоров.
40-летняя артистка жаловалась на судьбу, будучи гостьей шоу Довлатовой: "Мой муж похож на Филиппа, я похожа на Филиппа. Мой папа чем-то похож на Филиппа.
Люди пишут под каждой фотографией с моими детьми: мол ДНК-тест не нужен, понятно, кто отец, намекая на Киркорова. Это не заканчивается".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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