Ким Кардашьян рассказала о романах ее экс-избранника Пита Дэвидсона с горячими девушками

Теледива отметила, что комика считают жестким, но у него есть и более мягкая сторона, в том числе самое «лучшее сердце».

Девятимесячный роман Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона теперь стал частью истории голливудских свиданий. Но о некоторых моментах их отношений можно узнать во втором сезоне "Кардашьян".

Несмотря на то, что бывший избранник не принимал участия в съемках реалити-шоу, Ким рассказала во время своей исповеди о секрете его успеха на свиданиях с горячими девушками.

Ким показала, что у комика, которого считают жестким, есть гораздо более мягкая сторона. “У Пита самое лучшее сердце”, - сказала теледива.

“Я чувствую, что у людей есть представление, что он встречается со всеми горячими девушками. И он это делает. Но он просто самый милый, самый вдумчивый человек”, - поделилась Ким.

Скорее всего, это то, что сразу зацепило и саму Ким и, вероятно, всех остальных горячих женщин Голливуда, включая Ариану Гранде, Кейт Бекинсейл и Кайю Гербер.

Эпизод был снят еще в феврале, когда любовный роман Ким и Пита был в разгаре, но, похоже, их 12-летняя разница в возрасте в конечном итоге сделала свое дело.

“Пит младше ее на 12 лет, и хотя возраст - это всего лишь цифра, он несет в себе определенные вещи, которые делают ее и Пита непохожими друг на друга”, - сказал источник Hollywood Life после расставания пары.