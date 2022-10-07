Власти Италии сократили отопительный сезон на 15 дней

Правительство Италии сократило отопительный сезон на 15 дней, а температуру в помещения на 1 градус.

Отопительный сезон 2022-2023 года в Италии будет сокращен на 15 дней, а температура в помещениях на 1 градус, соответствующий декрет уже подписал министр по экологическому переходу Роберто Чинголани.

В соответствие с документом, территория страны будет разделена на шесть климатических зон. Для каждой из них предусмотрен свой сезон отопления.

Северные регионы страны изменения вообще не коснуться, в то время как для южных регионов Сицилии отопительный сезон начнется на 15 дней позже.

Температура в жилых помещениях сокращена до 19 градусов, в производственных - до 17 градусов.