Власти Италии сократили отопительный сезон на 15 дней
2022-10-07
11:59
Правительство Италии сократило отопительный сезон на 15 дней, а температуру в помещения на 1 градус.
Отопительный сезон 2022-2023 года в Италии будет сокращен на 15 дней, а температура в помещениях на 1 градус, соответствующий декрет уже подписал министр по экологическому переходу Роберто Чинголани.
В соответствие с документом, территория страны будет разделена на шесть климатических зон. Для каждой из них предусмотрен свой сезон отопления.
Северные регионы страны изменения вообще не коснуться, в то время как для южных регионов Сицилии отопительный сезон начнется на 15 дней позже.
Температура в жилых помещениях сокращена до 19 градусов, в производственных - до 17 градусов.
Опубликовано: Максим Алексеев
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