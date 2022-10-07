Во Франции заявили о задействовании всех возможных каналов для диалога с Россией

2022-10-07

12:05

Правительство Франции заявило, что для диалога с Москвой задействованы все возможные каналы для коммуникаций и предотвращения ядерной катастрофы.

Официальный представитель кабинета министров Оливье Веран заявил, что Франция, как и другие западные страны используют все возможные каналы коммуникаций с Россией для предотвращения применения ядерного оружия.

Такое заявление сделано на фоне призыва президента Украины Владимира Зеленского нанести "превентивный удар" по России. 

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что провокационные призывы украинского лидера не должны оставаться без ответа.

Опубликовано: Максим Алексеев









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