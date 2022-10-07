Шахназаров спросил Собчак в эфире шоу Шах и мат, почему её муж Богомолов ещё не на фронте

Блогер и писатель Михаил Шахназаров задал Ксении Собчак вопрос о том, по какой причине её законный супруг Константин Богомолов ещё не отправился на передовую.

Журналист Михаил Шахназаров обратился к Ксении Собчак с провокационным вопросом. Он спросил, почему супруг звезды интернета и экрана - театральный режиссер Константин Богомолов - не отправился воевать.

Собчак высмеяла расплакавшегося Бориса Корчевникова, "отправила" на фронт актера и депутата ГД РФ Дмитрия Певцова. Шахназаров не стал игнорировать подобные выпады телеведущей и задал ей неудобный вопрос.

В эфире своего Ютуб-шоу "Шах и мат" блогер спросил у известной блондинки: "Ксения, а что приложение бесплатное не на фронте? Почему не на фронте Константин Богомолов?

Он же помоложе, допустим, меня, 45 годиков? Вполне мог бы защищать родину, вполне. Почему он не на фронте?"

Журналист признался, что коллега его раздражает.