Путин предоставил кредитные каникулы мобилизованным, контрактникам и добровольцам

Владимир Путин подписал закон, по которому мобилизованные, контрактники и добровольцы получили отсрочку в выплате потребительских кредитов и ипотеки.

На время участия в СВО эти граждане сами определяют период, на который приостанавливают выплату по займам. Но этот срок не может превышать длительность военной службы.

Заемщикам предоставляется право уменьшить размеры выплат в льготный период, но только по кредитным договорам, заключенным до начала участия в спецоперации или до подписания контракта.

Члены семей граждан, служащих по контракту или мобилизованных на СВО, получают такие же права. В случае гибели мобилизованного или контрактника его займы будут списаны.

