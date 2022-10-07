Путин предоставил кредитные каникулы мобилизованным, контрактникам и добровольцам
2022-10-07
12:10
Владимир Путин подписал закон, по которому мобилизованные, контрактники и добровольцы получили отсрочку в выплате потребительских кредитов и ипотеки.
На время участия в СВО эти граждане сами определяют период, на который приостанавливают выплату по займам. Но этот срок не может превышать длительность военной службы.
Заемщикам предоставляется право уменьшить размеры выплат в льготный период, но только по кредитным договорам, заключенным до начала участия в спецоперации или до подписания контракта.
Члены семей граждан, служащих по контракту или мобилизованных на СВО, получают такие же права. В случае гибели мобилизованного или контрактника его займы будут списаны.
Опубликовано: Светлана Репина
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