Пушилин: на Краснолиманское направление прибывает подкрепление ВС РФ
2022-10-07
12:14
ВРИО главы ДНР Денис Пушилин заявил, что на Краснолиманское направление фронта прибывает подкрепление ВС РФ для стабилизации ситуации.
7 октября временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в официальном пресс-релизе рассказал, что ситуация на Краснолиманском участке фронта по-прежнему остаётся тяжёлой.
Пушилин добавил, что в настоящее время на Краснолиманское направление прибывает подкрепление российской армии для стабилизации положения союзных сил и освобождения новых территорий ДНР.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
Oxxxymiron включён в список физлиц-иноагентов
Медведев заявил, что Зеленскому нужна трепанация черепа
Минюст России признал иноагентами писателя Глуховского и музыканта Oxxxymiron
Байден допустил встречу с Путиным на саммите G20 для переговоров по Украине