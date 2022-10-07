Пушилин: на Краснолиманское направление прибывает подкрепление ВС РФ

ВРИО главы ДНР Денис Пушилин заявил, что на Краснолиманское направление фронта прибывает подкрепление ВС РФ для стабилизации ситуации.

7 октября временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в официальном пресс-релизе рассказал, что ситуация на Краснолиманском участке фронта по-прежнему остаётся тяжёлой.

Пушилин добавил, что в настоящее время на Краснолиманское направление прибывает подкрепление российской армии для стабилизации положения союзных сил и освобождения новых территорий ДНР.