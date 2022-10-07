Владимир Путин утвердил закон о гарантиях для мобилизованных
2022-10-07
12:29
Президент Российской Федерации утвердил закон о трудовых гарантиях для граждан, призванных в ряды Вооруженных сил в рамках частичной мобилизации.
В Трудовой кодекс Российской Федерации внесены поправки об изменении трудовых гарантий для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации.
В частности работодатель обязан выплатить мобилизованному заработную плату за прошедший период работы в полном объеме. Трудовой договор не расторгается, а приостанавливается. После возобновления соглашения мобилизованный гражданин получает право на ежегодный отпуск в любое удобное для него время.
Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации России.
Опубликовано: Максим Алексеев
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