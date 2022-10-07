Компания Нonda показала, как будет выглядеть электрокроссовер Prologue 2024 года

Дизайнеры позаботились о том, чтобы автомобиль внешне и внутри выглядел просто, но при этом оригинально и современно.

Нonda опубликовала первые изображения дизайна интерьера и экстерьера Prologue 2024 года. Этот новый кроссовер EV создан в сотрудничестве с General Motors и имеет общие компоненты с Chevy Blazer EV.

Дизайнеры позаботились о том, чтобы автомобиль внешне и внутри выглядел просто, но при этом оригинально и современно. Prologue поступит в продажу в 2024 году, за ним последуют другие электромобили Honda в 2026 и 2027 годах.

Внутри Prologue будет оснащен двумя большими экранами: 11,0-дюймовым цифровым сенсорным и 11,3-дюймовым центральным информационно-развлекательным сенсорным.

Силовой агрегат Prologue, скорее всего, будет повторять Blazer EV, который доступен во многих различных конфигурациях, включая варианты с передним, задним и полным приводом.

Prologue будет предлагаться с полным приводом, то есть, будет предложена какая-то двухмоторная установка. Предположительно, Prologue будет предлагать одномоторную переднеприводную установку в стандартной комплектации с двухмоторной силовой установкой в качестве опции.

Официального сообщения о том, когда начнется производство, нет, но, похоже, поставки Blazer EV начнутся значительно раньше, чем Honda. Дело в том, что Chevy утверждает, что он поступит летом 2023 года, а Prologue планируется выпустить в 2024 году.