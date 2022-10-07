Умер звезда фильма «Отряд особого назначения» актер и певец Леонид Шумский
2022-10-07
12:53
Артист переболел опасным коронавирусом, который дал свои осложнения, ему было 77 лет.
Заслуженный артист России Леонид Шумской ушел из жизни. Знаменитому актеру и певцу было 77 лет, сообщает Экспресс газета.
Леонид Шумский переболел опасным коронавирусом, который дал свои осложнения.
Широкую известность артист получил после съемок в фильме «Отряд особого назначения» в 1979-м году. Музыкант также принимал активное участие в различных телепроектах.
В молодости музыкант выступал в составе армейского ансамбля, за что был удостоен звания лауреата Всесоюзного фестиваля народного творчества. В семидесятых артист был солистом Московского госоркестра «Современник».
«Перестало биться сердце русского патриота, активиста "фронтовой концертной бригады" Союза писателей России, которая побывала во многих "горячих точках" - от Приднестровья до Чечни, военных гарнизонах от Калининграда и до Владивостока", - сообщает сайт Союза писателей России.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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