WSJ: Украина просит у США баллистические ракеты ATACMS для ударов по Крыму

2022-10-07

13:09

Киевские власти просят у Вашингтона баллистические ракеты ATACMS для ударов ВСУ по Крыму.

7 октября американская газета «Уолл-стрит джорнэл» заявила, что высшее руководство киевского режима просит Белый дом передать ракеты большой дальности, в частности тактические баллистические ракеты ATACMS, для нанесения ударов ВСУ по Крыму.

Обозреватели издания отмечают, что невзирая на многочисленные просьбы Зеленского и его соратников, Вашингтон не планирует включать в новые пакеты военной помощи для Украины оружие большой дальности, чтобы не допустить возможной эскалации украинского конфликта.

Опубликовано: Диана Мудреченко









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