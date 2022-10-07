WSJ: Украина просит у США баллистические ракеты ATACMS для ударов по Крыму

Киевские власти просят у Вашингтона баллистические ракеты ATACMS для ударов ВСУ по Крыму.

7 октября американская газета «Уолл-стрит джорнэл» заявила, что высшее руководство киевского режима просит Белый дом передать ракеты большой дальности, в частности тактические баллистические ракеты ATACMS, для нанесения ударов ВСУ по Крыму.

Обозреватели издания отмечают, что невзирая на многочисленные просьбы Зеленского и его соратников, Вашингтон не планирует включать в новые пакеты военной помощи для Украины оружие большой дальности, чтобы не допустить возможной эскалации украинского конфликта.