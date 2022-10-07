Forbes: четверо россиян попали в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ

Нюша заявила, что не собирается жить в ОАЭ и не планирует покупать недвижимость там

Певица Нюша сообщила, что в Дубае её семейство живёт в съёмном жилье. На ПМЖ в зарубежной стране они не планируют оставаться.

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