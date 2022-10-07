Forbes: четверо россиян попали в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ
2022-10-07
13:13
По данным Forbes в список десяти самых высокооплачиваемых игроков Национальной хоккейной лиги попали четверо россиян.
По данным Forbes в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) попали четверо российских хоккеистов. Второе место занял Александр Овечкин. В текущем сезоне российский нападающий заработает 14 миллионов долларов.
В список самых высокооплачиваемых хоккеистов североамериканской хоккейной лиги попали еще трое российских игроков - Артемий Панарин, Сергей Бобровский и Андрей Василевский.
Возглавляет список звезда "Эдмонтона" Коннор Макдэвид. Хоккеист заработает 15,3 миллиона долларов.
Опубликовано: Максим Алексеев
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