Forbes: четверо россиян попали в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ

2022-10-07

13:13

По данным Forbes в список десяти самых высокооплачиваемых игроков Национальной хоккейной лиги попали четверо россиян.

По данным Forbes в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) попали четверо российских хоккеистов. Второе место занял Александр Овечкин. В текущем сезоне российский нападающий заработает 14 миллионов долларов.

В список самых высокооплачиваемых хоккеистов североамериканской хоккейной лиги попали еще трое российских игроков - Артемий Панарин, Сергей Бобровский и Андрей Василевский.

Возглавляет список звезда "Эдмонтона" Коннор Макдэвид. Хоккеист заработает 15,3 миллиона долларов.

Опубликовано: Максим Алексеев









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