Пугачёва осталась одна с двумя детьми в Израиле

Алла Пугачёва после того, как покинула страну в последний раз, пребывает в Израиле.

Певица Алла Пугачева осталась одна со своими наследниками Лизой и Гарри. Об этом сообщает издание "7Дней.ru".

Артистку в аэропорту Израиля встретили только помощники.

Ее супруг, комик Максим Галкин перед тем, как суженая прибыла на Землю обетованную, хвастался роскошным видом испанской Марбельи, где остановился в гостинице.

Галкин не стал менять свой график концертов из-за прибытия жены.

Юморист восхитился красотой испанской природы: "Совершенно потрясающая природа, умиротворение".