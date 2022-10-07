Пугачёва осталась одна с двумя детьми в Израиле
2022-10-07
13:16
Алла Пугачёва после того, как покинула страну в последний раз, пребывает в Израиле.
Певица Алла Пугачева осталась одна со своими наследниками Лизой и Гарри. Об этом сообщает издание "7Дней.ru".
Артистку в аэропорту Израиля встретили только помощники.
Ее супруг, комик Максим Галкин перед тем, как суженая прибыла на Землю обетованную, хвастался роскошным видом испанской Марбельи, где остановился в гостинице.
Галкин не стал менять свой график концертов из-за прибытия жены.
Юморист восхитился красотой испанской природы: "Совершенно потрясающая природа, умиротворение".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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