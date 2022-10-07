Терапевт рассказал, что включить в осеннюю домашнюю аптечку
2022-10-07
13:19
О лекарствах, которые могут пригодиться осенью, рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.
Морская соль в аптечке пригодится для приготовления согревающих ванночек. Такие процедуры снимают боли, появляющиеся из-за сезонного обострения хронических болезней.
Терапевт:
«На один – два литра воды необходима одна столовая ложка соли. Затем надо сделать морские ванночки для ног. Можно для рук и всего, что беспокоит»
Осень - пора обострений ревматологических патологий, тонзиллита, ринита, и прочих хронических инфекций.
В осеннюю аптечку нужно также включить спреи, оказывающие противовоспалительный, обезболивающий, жаропонижающий эффекты. Они помогут при частых сезонных простудах, насморках, мигренях.
Третий в списке обязательных домашних препаратов - любой сорбент. Он эффективен при повышении температуры - снижает интоксикацию.
Опубликовано: Храмова Оксана
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