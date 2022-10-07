Денис Пушилин сообщил о подходе подкреплений в направлении Красного Лимана
2022-10-07
13:30
Врио Глава ДНР сообщает, что на краснолиманское направление уже подтягиваются новые силы. Оборонительные позиции выстраиваются в районе Кременной.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщает о сложной ситуации на фронте и о подходе подкреплений в направлении Красного Лимана.
"Несмотря на сложность ситуации, все понимают важность предстоящей задачи. Есть шансы скопить силы на этом участке фронта и начать освобождение территорий", — сказал Пушилин.
Пушилин подчеркнул, что украинская армия постоянно ищет слабые места в оборонительных порядках российской армии, но линию фронта в районе Кременной удается удерживать.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
Oxxxymiron включён в список физлиц-иноагентов
Медведев заявил, что Зеленскому нужна трепанация черепа
Минюст России признал иноагентами писателя Глуховского и музыканта Oxxxymiron
Байден допустил встречу с Путиным на саммите G20 для переговоров по Украине