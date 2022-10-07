Денис Пушилин сообщил о подходе подкреплений в направлении Красного Лимана

Врио Глава ДНР сообщает, что на краснолиманское направление уже подтягиваются новые силы. Оборонительные позиции выстраиваются в районе Кременной.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщает о сложной ситуации на фронте и о подходе подкреплений в направлении Красного Лимана.

"Несмотря на сложность ситуации, все понимают важность предстоящей задачи. Есть шансы скопить силы на этом участке фронта и начать освобождение территорий", — сказал Пушилин.

Пушилин подчеркнул, что украинская армия постоянно ищет слабые места в оборонительных порядках российской армии, но линию фронта в районе Кременной удается удерживать.