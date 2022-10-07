Премьер Финляндия объявила о скорой ратификации Турцией заявки на вступление в НАТО
2022-10-07
13:48
Премьер-министр Финляндии Санна Мартин заявила, что в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом проблемные вопросы по вступлению страны в НАТО были решены.
Агентство Yle сообщает о состоявшихся переговорах премьер-министра Санны Мартин с президентом Турции Реджепом Эрдоганом по вопросу вступления Финляндии в НАТО.
"Президент Турции сказал, что никаких проблем с Финляндией нет. Переговоры будут продолжены", — заявила Мартин после переговоров.
Мартин подчеркнула, что ожидает ратификации заявки Финляндии о присоединении к Североатлантическому альянсу в самое ближайшее время.
Опубликовано: Максим Алексеев
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